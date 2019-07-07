Американский защитник Шон Арманд покинул «Зенит», сообщает официальный сайт клуба. В минувшем сезоне баскетболист принял участие в шести матчах Еврокубка, набирая в них 4,7 очка и совершая 2,2 передачи в среднем. В Единой лиге ВТБ на счету Арманда 14 встреч, в которых он собирал коллекцию из 7,8 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем. Большую часть сезона Арманд был травмирован.

В нынешнее межсезонье команду из Санкт-Петербурга покинули также Евгений Валиев, Андрей Десятников и Сергей Карасёв. В то же время руководство «Зенита» сумело подписать контракты с Дмитрием Хвостовым, Матеушем Пониткой, Алексом Ренфро, Андреем Зубковым и Эндрю Альбиси.

Напомним, в следующем сезоне «Зенит» примет участие в Евролиге.