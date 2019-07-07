«Зенит» объявил об уходе Мекеля
Руководство «Зенита» приняло решение расстаться с защитником сборной Израиля Галем Мекелем, сообщает официальная страница команды из Санкт-Петербурга в «Твиттере». Мекель стал игроком «Зенита» в ходе минувшего сезона.
В Единой лиге ВТБ он помог команде в 20 матчах, набирая в них 7,4 очка, совершая 4,9 передачи и собирая 1,8 подбора в среднем. Что касается выступлений в Еврокубке, то в этом турнире он успел принять участие в семи матчах, набирая в них 7,7 очка, совершая 6,6 передачи и собирая 2,6 подбора в среднем.
О том, где продолжит карьеру баскетболист, пока ничего не сообщается. Сегодня, 7 июля, стало также известно, что Санкт-Петербург покинул другой защитник «Зенита», американец Шон Арманд.
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