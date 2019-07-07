ЦСКА подпишет контракт со Стрелниексом
Защитник сборной Латвии Янис Стрелниекс подпишет контракт с ЦСКА, сообщает Eurohoops, ссылаясь на собственные источники. Об условиях соглашения пока ничего неизвестно.
Стрелниекс минувший сезон провёл в составе пирейского «Олимпиакоса». В сезоне Евролиги-2018/19 принял участие в 20 поединках (5 — в старте), набирая 8,8 очка, совершая 2,0 передачи и собирая 1,9 подбора. При этом процент реализации бросков из-за дуги составил 45,9%.
На счету Стрелниекса пять сезонов в Евролиге («Будивельник», «Бамберг» и «Олимпиакос»). Он провёл на турнире 110 матчей, набирая 9,1 очка, совершая 2,7 передачи и собирая 1,7 подбора за 22,5 минуты игры.
После завершения сезона интерес к нему проявляли в «Валенсии» и «Панатинаикосе».
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