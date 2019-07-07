Мозгов: чувствую в себе силы провести ещё 3-5 лет на хорошем уровне

Центровой сборной России Тимофей Мозгов рассказал, каким хотел бы видеть своё ближайшее будущее. «Орландо Мэджик», где он провёл прошлый сезон, выставил игрока на драфт отказов.
«Сейчас я в процессе восстановления. Есть надежда, что к чемпионату мира буду готов, но давайте пока не будем опережать события.
По будущему сложно сейчас сказать, где продолжу карьеру, но одно точно: сильно изголодался по баскетболу, не терпится выйти на площадку уже и провести ещё 3-5 лет на хорошем уровне. Чувствую в себе силы. Что касается конкретных вариантов – вопросы лучше задавать агентам», – приводит слова Мозгова Sports.ru.
Россиянин стал игроком «Орландо» в минувшем сезоне и не сумел провести за «Мэджик» ни одного матча из-за травмы колена. По контракту у Мозгова оставался ещё один год.
За годы выступлений в НБА Тимофей выступал за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». С «Кливлендом» он стал чемпионом НБА.
Всего в регулярных чемпионатах на его счету 454 поединка, в которых он набирал 6,8 очка, собирал 4,9 подбора, совершал 0,6 передачи и выполнял 0,8 блок-шота в среднем.
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