«Бруклин» подписал контракт с Кайри Ирвингом
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом. В соответствии с политикой команды условия сделки не были опубликованы.
«Весь наш тренерский штаб рад возможности поработать с игроком калибра Кайри», — приводит слова главного тренера «Бруклина» Кенни Эткинсона официальный сайт команды.
Ранее сообщалось, что Ирвинг и «Нетс» подпишут четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 141 млн.
27-летний Ирвинг последние два года выступал за «Бостон Селтикс». В минувшем сезоне он набирал 23,8 очка, совершал 5 подборов и отдавал 6,9 передачи за 33 минуты игры в регулярном чемпионате и записывал в актив 21,3 очка, 4,4 подбора и 7 передач за 37 минут в плей-офф.
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