Брат Янниса Адетокунбо согласовал двухлетний контракт с «Милуоки»

Старший брат MVP минувшего сезона НБА Янниса Адетокунбо Танасис подписал контракт с «Милуоки Бакс», сообщает инсайдер Шамс Чарания.

«Милуоки Бакс» и Танасис Адетокунбо согласовали двухлетний контракт. Сумма сделки составит $ 3 млн. «Милуоки» воссоединит братьев», — написал Чарания в «Твиттере».



26-летний Танасис провёл сезон-2018/19 в греческом баскетбольном клубе «Панатинаикос», набирая в матчах Евролиги 4,2 очка и 1,8 подбора в среднем за игру.

Яннис Адетокунбо был признан самым ценным игроком регулярного сезона НБА. В среднем за игру он набирал 27,7 очка, делал 12,5 подбора и 5,9 результативной передачи. Вместе с братьями Танасисом и Костасом он сыграет за сборную Греции на чемпионате мира.