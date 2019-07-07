Брат Янниса Адетокунбо согласовал двухлетний контракт с «Милуоки»
Старший брат MVP минувшего сезона НБА Янниса Адетокунбо Танасис подписал контракт с «Милуоки Бакс», сообщает инсайдер Шамс Чарания.
«Милуоки Бакс» и Танасис Адетокунбо согласовали двухлетний контракт. Сумма сделки составит $ 3 млн. «Милуоки» воссоединит братьев», — написал Чарания в «Твиттере».
26-летний Танасис провёл сезон-2018/19 в греческом баскетбольном клубе «Панатинаикос», набирая в матчах Евролиги 4,2 очка и 1,8 подбора в среднем за игру.
Яннис Адетокунбо был признан самым ценным игроком регулярного сезона НБА. В среднем за игру он набирал 27,7 очка, делал 12,5 подбора и 5,9 результативной передачи. Вместе с братьями Танасисом и Костасом он сыграет за сборную Греции на чемпионате мира.
Три брата Адетокунбо попали в предварительную заявку сборной Греции на ЧМ-2019
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