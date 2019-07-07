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«Химки» и «Олимпиакос» ведут переговоры с Огастином Рубитом

«Химки» и «Олимпиакос» ведут переговоры с Огастином Рубитом
Баскетбол / Евролига 0

«Химки» и «Олимпиакос» ведут переговоры с бывшим форвардом «Бамберга» Огастином Рубитом, сообщает журналист Донатас Урбонас.

«Огастин Рубит выбирает между «Олимпиакосом» и «Химками», это подтвердили некоторые источники. Я слышал, он получит солидную зарплату», — написал Урбонас в «Твиттере».

В прошедшем сезоне Лиги чемпионов 29-летний американец набирал 13,3 очка и 6,3 подбора в среднем за матч.

Ранее стало известно, что «Химки» ведут переговоры с центровым сборной России Тимофеем Мозговым. Игрок пропустил весь прошлый сезон НБА из-за травмы колена и вчера был отчислен из «Орландо Мэджик». Сам россиянин ранее заявил, что вопросы относительно его будущего лучше задавать агентам, но выразил надежду, что сможет провести ещё 3-5 сезонов на высоком уровне.

Мозгов может продолжить карьеру в «Химках»
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