«Химки» и «Олимпиакос» ведут переговоры с Огастином Рубитом

«Химки» и «Олимпиакос» ведут переговоры с бывшим форвардом «Бамберга» Огастином Рубитом, сообщает журналист Донатас Урбонас.



«Огастин Рубит выбирает между «Олимпиакосом» и «Химками», это подтвердили некоторые источники. Я слышал, он получит солидную зарплату», — написал Урбонас в «Твиттере».

В прошедшем сезоне Лиги чемпионов 29-летний американец набирал 13,3 очка и 6,3 подбора в среднем за матч.

Ранее стало известно, что «Химки» ведут переговоры с центровым сборной России Тимофеем Мозговым. Игрок пропустил весь прошлый сезон НБА из-за травмы колена и вчера был отчислен из «Орландо Мэджик». Сам россиянин ранее заявил, что вопросы относительно его будущего лучше задавать агентам, но выразил надежду, что сможет провести ещё 3-5 сезонов на высоком уровне.