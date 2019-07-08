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Испанки второй год подряд стали чемпионками Евробаскета

Испанки второй год подряд стали чемпионками Евробаскета
Баскетбол / Сборные 0

В Белграде завершился финал чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. В решающем матче представительницы Испании обыграли команду Франции со счётом 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10).

Испанки в четвёртый раз в истории и второй год подряд завоёвывают золото чемпионата Европы. Француженки проиграли в четвёртом финале кряду.

Бронзовые медали чемпионата Европы достались представительницам Сербии, которые обыграли команду Великобритании.

Ранее сборная России разгромно проиграла команде Испании в четвертьфинале чемпионата Европы. А затем в утешительном турнире за 5–8-е место уступила Швеции и потеряла шансы попасть на Олимпиаду.

Путёвку в квалификацию олимпийского турнира получат первые шесть команд Евробаскета.

ЧЕ-2019 (ж). Финал
07 июля 2019, воскресенье. 21:30 МСК
Испания
86 : 66
(32:21, 18:15, 20:20, 16:10)
Франция
Испания: Шаргай - 23, Домингес - 13, Палау - 12, Оувинья - 9, Хиль - 9, Ничольс - 6, Крус - 6, Ндур - 4, Толоса - 2, Касас - 2, Арагонес, Абальде
Франция: Груда - 18, Хартли - 17, Мийем - 11, Айяи - 7, Жоанне - 7, Эпупа - 4, Шевожон - 2, Банколе, Фоту, Шартеро, Руперт, Бадьян
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