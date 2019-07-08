Испанки второй год подряд стали чемпионками Евробаскета

В Белграде завершился финал чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. В решающем матче представительницы Испании обыграли команду Франции со счётом 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10).



Испанки в четвёртый раз в истории и второй год подряд завоёвывают золото чемпионата Европы. Француженки проиграли в четвёртом финале кряду.



Бронзовые медали чемпионата Европы достались представительницам Сербии, которые обыграли команду Великобритании.



Ранее сборная России разгромно проиграла команде Испании в четвертьфинале чемпионата Европы. А затем в утешительном турнире за 5–8-е место уступила Швеции и потеряла шансы попасть на Олимпиаду.

Путёвку в квалификацию олимпийского турнира получат первые шесть команд Евробаскета.