Кириленко: если «Химки» договорятся с Мозговым, то бросят реальный вызов ЦСКА

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мнением об участниках Евролиги от России — ЦСКА, «Химках» и «Зените».

«Интересно, как «армейцы» усилятся в межсезонье. Пока ЦСКА потерял несколько лидеров, а взял только ролевых игроков. Возможно, новый сезон станет проходным для команды и Итудис будет строить новый коллектив. А может, московский клуб ещё удивит этим летом.

«Химки» и «Зенит»? Обе команды активны в межсезонье. Надеюсь, и «Химки», и «Зенит» реально поборются за место в плей-офф. Тут у подмосковного клуба побольше шансов. Жёлто-синие уже несколько лет играют в новом формате Евролиги. К тому же они хорошо комплектуются на следующий сезон. Сохранить Тимму, подписать Карасёва и Валиева — хорошие ходы руководства жёлто-синих.

Им нужен качественный пятый номер. Если «Химки» договорятся с Мозговым, то бросят реальный вызов ЦСКА на внутренней арене и повысят свои шансы достойно выступить в Евролиге», — приводят слова Кириленко «Известия».