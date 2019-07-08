«Бруклин» объявил о переходе Дюранта

«Бруклин Нетс» официально объявил о переходе в команду форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта. В новом клубе 30-летний баскетболист будет выступать под седьмым номером.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Бруклин Нетс».

Ранее сообщалось, что Кевин подпишет четырехлетний контракт на $ 164 млн.



Дюрант выступал за «Голден Стэйт» с 2016 года. За это время он дважды завоевал титул чемпиона НБА, оба раза становясь MVP финальной серии. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 78 матчах, набирая в них в среднем 26 очков, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи. Дюрант — десятикратный участник Матча всех звезд НБА.



Ожидается, что Кевин полностью пропустит следующий сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф.

Источник: Дюрант переходит в «Бруклин» из-за Ирвинга