«Бруклин» объявил о переходе Дюранта

«Бруклин Нетс» официально объявил о переходе в команду форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта. В новом клубе 30-летний баскетболист будет выступать под седьмым номером.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Бруклин Нетс».
Ранее сообщалось, что Кевин подпишет четырехлетний контракт на $ 164 млн.
Дюрант выступал за «Голден Стэйт» с 2016 года. За это время он дважды завоевал титул чемпиона НБА, оба раза становясь MVP финальной серии. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 78 матчах, набирая в них в среднем 26 очков, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи. Дюрант — десятикратный участник Матча всех звезд НБА.
Ожидается, что Кевин полностью пропустит следующий сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф.
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