«Химки» объявили о подписании контракта с Бертансом
Пресс-служба «Химок» объявила, что латвийский защитник Дайрис Бертанс подписал контракт с подмосковным клубом. «Химки» подписали с Бертрансом контракт сроком на два года.
В минувшем сезоне Бертанс выступал за «Олимпию Милан», после чего перешёл в клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс».
«Я счастлив стать частью БК «Химки» и играть под руководством Римаса Куртинайтиса. Я уже работал с ним в ВЭФе, и тренер очень много сделал для развития моей карьеры. Я рад, что буду выступать в такой боеспособной, сильной команде и решать с ней большие задачи», — цитирует Бертанса пресс-служба «Химок».
В минувшем сезоне «Химки» дошли до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, где в серии из трёх матчей уступили московскому ЦСКА.
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