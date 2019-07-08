«Химки» объявили о подписании контракта с Бертансом

Пресс-служба «Химок» объявила, что латвийский защитник Дайрис Бертанс подписал контракт с подмосковным клубом. «Химки» подписали с Бертрансом контракт сроком на два года.

В минувшем сезоне Бертанс выступал за «Олимпию Милан», после чего перешёл в клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Я счастлив стать частью БК «Химки» и играть под руководством Римаса Куртинайтиса. Я уже работал с ним в ВЭФе, и тренер очень много сделал для развития моей карьеры. Я рад, что буду выступать в такой боеспособной, сильной команде и решать с ней большие задачи», — цитирует Бертанса пресс-служба «Химок».

В минувшем сезоне «Химки» дошли до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, где в серии из трёх матчей уступили московскому ЦСКА.