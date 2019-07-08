Итудис: впервые разговаривали о переходе Стрелниекса в 2015 году

Главный тренер БК ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход в московский клуб защитника Яниса Стрелниекса.
«Стрелниекс – универсальный защитник с хорошим опытом выступлений на европейском уровне. Он в правильном баскетбольном возрасте и очень мотивирован выступать за нашу команду. Мы впервые разговаривали о возможном переходе в 2015-м, когда он был молод, и следили за прогрессом на протяжении этих лет. Приветствуем Яниса в ЦСКА», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА объявил о переходе Стрелниекса сегодня, 8 июля. Латвийский защитник провёл пять сезонов в Евролиге в составе «Будивельника», «Брозе» и «Олимпиакоса». В ЦСКА он перешёл из греческого клуба. Контракт игрока вступит в силу после медобследования в Москве.
До полученной в феврале травмы мышцы ноги он сыграл в 20 матчах Евролиги, набирал в среднем 8,8 очка, делал 1,9 подбора и 2,0 передачи за 20,8 минуты.
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