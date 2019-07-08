Источник: Леонард потеряет на переходе в «Клипперс» $ 80 млн

Форвард Кавай Леонард в ближайшее время подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». Ради перехода в клуб из Калифорнии Леонард отказался от $ 80 млн, сообщает The Sun.
По данным источника, Леонард мог остаться в «Торонто Рэпторс» на выгодных условиях. Так, канадский клуб предлагал ему контракт на $ 190 млн. Также у него было ранее предложение от «Сан-Антонио Спёрс» на $ 221 млн.
Ранее стало известно, что Леонард подпишет контракт с «Клипперс» на четыре года, по которому он получит $ 190 млн.
В минувшем сезоне Леонард помог команде из Торонто впервые в истории выиграть чемпионский титул НБА. Форвард провёл встречи с «Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Но сделал выбор в пользу первых.
Леонард перешёл в «Торонто» в прошлое межсезонье в результате обмена из «Сан-Антонио Спёрс». В составе «Рэпторс» он стал чемпионом НБА и получил звание MVP финальной серии.
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