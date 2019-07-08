«Нижний Новгород» объявил о переходе защитника «Калева» Льюиса

«Нижний Новгород» объявил о переходе в команду американского защитника Чавона Льюиса. Минувший сезон американский игрок провёл в эстонском «Калеве» в Единой лиге ВТБ.

Практически весь сезон в Единой лиге ВТБ Льюис провёл в двухзначных показателях. Только в двух матчах он не сумел набрать 10+ очков. В итоге Чавон стал одним из лидеров «Калева» и восьмым по результативности во всей лиге – 15,9 очка (44,9% — двухочковых и 33,7% — трёхочковых), 3,5 подбора, 5,1 передачи. Дважды Льюис попадал в символическую пятёрку недели.

Льюис начинал карьеру в NCAA, выступал в Летней лиге НБА в составе «Филадельфии Сиксерс», но не сумел закрепиться в команде. В итоге защитник подписал контракт с литовским клубом «Ювентус» и перебрался в Европу.