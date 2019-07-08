«Нижний Новгород» объявил о переходе защитника «Калева» Льюиса
«Нижний Новгород» объявил о переходе в команду американского защитника Чавона Льюиса. Минувший сезон американский игрок провёл в эстонском «Калеве» в Единой лиге ВТБ.
Практически весь сезон в Единой лиге ВТБ Льюис провёл в двухзначных показателях. Только в двух матчах он не сумел набрать 10+ очков. В итоге Чавон стал одним из лидеров «Калева» и восьмым по результативности во всей лиге – 15,9 очка (44,9% — двухочковых и 33,7% — трёхочковых), 3,5 подбора, 5,1 передачи. Дважды Льюис попадал в символическую пятёрку недели.
Льюис начинал карьеру в NCAA, выступал в Летней лиге НБА в составе «Филадельфии Сиксерс», но не сумел закрепиться в команде. В итоге защитник подписал контракт с литовским клубом «Ювентус» и перебрался в Европу.
- 8 июля 2019
-
17:11
-
16:42
-
16:25
-
15:27
-
14:14
-
13:56
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
10:20
-
09:18
-
08:01
-
01:30
-
00:15
- 7 июля 2019
-
23:34
-
23:20
-
22:45
-
22:27
-
21:09
-
20:05
-
18:59
-
17:47
-
17:30
-
16:34
-
15:37
-
14:22
-
13:15
-
12:33
-
12:23
-
12:09
-
12:05
-
11:27
-
10:32
-
09:14
-
04:04
Партнерский контент