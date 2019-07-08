Маклин и Рэндл покидают «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» решил не продлевать контракты с Джамелом Маклином и Джеромом Рэндлом, сообщает официальный сайт краснодарской команды.
Маклин провёл в «Локо» сезон-2018/19. В Единой лиге ВТБ он принял уачстие в 22 матчах, в среднем набирая 8,5 очка, совершая 5,1 подбора и отдавая 1,4 результативной передачи за 18 минут 19 секунд на площадке. В Еврокубке Маклин провёл 16 игр, в которых проводил 22 минуты 45 секунд на паркете, а также набирал 10,3 очка, совершал 4,7 подбора, и отдавал 1,6 результативной передачи.
Рэндл присоединился к краснодарскому клубу весной 2019 года и отыграл за «Локомотив-Кубань» 10 матчей в Единой лиге ВТБ. В среднем он проводил на площадке 24 минуты 17 секунд, за которые набирал 9,5 очка, отдавал 4,2 результативой передачи и совершал 1,7 подбора.
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