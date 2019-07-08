«Оклахома» готова обменять Уэстбрука
«Оклахома-Сити Тандер» готова обменять разыгрывающего Рассела Уэстбрука, сообщает Yahoo. По информации источника, клуб готов сделать это после обсуждений между генеральным менеджером Сэмом Прести, самим игроком и его агентом.
«Оклахома-Сити» завершил выступление в нынешнем плей-офф ещё в первом раунде. Команда Билли Донована в пяти матчах уступила «Портленд Трэйл Блэйзерс». Уэстбрук набирал 22,8 очка, отдавал 10,6 передачи, собирал 9,0 подбора, а также совершал 1,0 перехвата и выполнял 0,6 блок-шота за 39,4 минуты в среднем за игру.
Расселл выступает за «Тандер» с 2008 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23 (на последний год действует опция игрока). За следующую кампанию разыгрывающий должен заработать $ 38,2 млн.
- 8 июля 2019
-
22:49
-
21:17
-
19:52
-
18:23
-
17:11
-
16:42
-
16:25
-
15:27
-
14:14
-
13:56
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
10:20
-
09:18
-
08:01
-
01:30
-
00:15
- 7 июля 2019
-
23:34
-
23:20
-
22:45
-
22:27
-
21:09
-
20:05
-
18:59
-
17:47
-
17:30
-
16:34
-
15:37
-
14:22
-
13:15
-
12:33
-
12:23
-
12:09
-
12:05
Партнерский контент