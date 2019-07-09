«Финикс» объявил о переходе Рубио

Пресс-служба клуба «Финикс Санс» объявила о приобретении разыгрывающего Рики Рубио. Испанец переходит в «Финикс» после двух сезонов, проведённых в «Юте Джаз».
Ранее агент Рубио сообщил, что стороны договорились о трёхлетнем контракте на $ 51 млн.
За свою карьеру пятый номер драфта 2009 года выступал за «Миннесоту Тимбервулвз» и «Юту». В регулярных чемпионатах НБА испанский игрок провёл 498 матчей, набирая в среднем по 11,1 очка, 7,7 передачи, 4,2 подбора и 1,9 перехвата.
Среди действующих игроков НБА испанец занимает пятое место по количеству результативных передач за матч и второе место — по количеству перехватов за игру.
Ранее сообщалось, что в услугах Рубио был заинтересован клуб «Индиана Пэйсерс». Испанец мог получить место в стартовом составе, после того как стартовый разыгрывающий «Индианы» Даррен Коллисон объявил о завершении игровой карьеры.
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