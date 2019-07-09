Новичок «Пеликанс» стал автором зверского данка в летней лиге НБА
Новобранец «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексон Хэйес в дебютном матче летней лиги НБА с «Чикаго Буллз» отметился удивительным слэм-данком. 19-летний центровой фактически перелетел через опекавшего его Майкла Мюлдера.
Видео можно посмотреть в «твиттере» НБА.
19-летний центровой был выбран «Пеликанс» под восьмым номером драфта-2019. Матч завершился победой «Пеликанс» со счётом 109:72. Хэйес набрал 28 очков, а также сделал 4 подбора и 3 блок-шота.
Ещё одним героем матча стал Никеил Алекандр-Уолкер, набравший 23 очка при 8 ассистах, 2 подборах и 2 блоках. Он был выбран командой под 17-м номером драфта.
Матч с «Чикаго» пропускал первый номер драфта Зион Уильямс, залечивающий травму. Но и без него клуб из Нового Орлеана не испытал особых проблем.
Видео: эффектный перехват и данк Уильямсона в первом матче за «Нью-Орлеан»
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