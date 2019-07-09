Новичок «Пеликанс» стал автором зверского данка в летней лиге НБА

Новобранец «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексон Хэйес в дебютном матче летней лиги НБА с «Чикаго Буллз» отметился удивительным слэм-данком. 19-летний центровой фактически перелетел через опекавшего его Майкла Мюлдера.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НБА.

19-летний центровой был выбран «Пеликанс» под восьмым номером драфта-2019. Матч завершился победой «Пеликанс» со счётом 109:72. Хэйес набрал 28 очков, а также сделал 4 подбора и 3 блок-шота.

Ещё одним героем матча стал Никеил Алекандр-Уолкер, набравший 23 очка при 8 ассистах, 2 подборах и 2 блоках. Он был выбран командой под 17-м номером драфта.

Матч с «Чикаго» пропускал первый номер драфта Зион Уильямс, залечивающий травму. Но и без него клуб из Нового Орлеана не испытал особых проблем.