Прохоров: уверен, фанатов «Бруклина» ждёт незабываемое время

Владелец клуба НБА «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров поделился ожиданиями от нового сезона. Во время межсезонья «Бруклин» подписал контракты с Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.

«Последние три сезона мы прилагаем максимальные усилия, чтобы шаг за шагом создать команду с особенной культурой, неотъемлемая часть которой — крепкая совместная игра, поддержка друг друга. Как говорят, один в поле не воин. Мы также делаем всё возможное, чтобы обеспечить нашим спортсменам лучшие условия для тренировок, в том числе инфраструктурные.

Пополнение команды новыми игроками означает, что у нас есть потенциал и таланты, чтобы выйти на новый уровень, сохранив при этом наши ключевые ценности и принципы. Уверен, что фанатов в Нью-Йорке и по всему миру ждёт незабываемое время», — цитирует Прохорова ТАСС.