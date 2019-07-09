«Зенит» объявил об уходе Скрабба

Пресс-служба БК «Зенит» объявила, что питерский клуб покидает Филипп Скрабб. Канадский защитник провёл в «Зените» один сезон. В минувшем сезоне в 16 матчах Еврокубка его результативность составила 11,7 очка, 2,6 подбора, 3,1 передачи. В Топ-16 турнира баскетболист оказался в десятке лучших игроков по общему количеству перехватов (8).
В матчах Единой лиги ВТБ Скрабб в среднем набирал 9,7 очка и совершал 2 подбора. В этом турнире Филип отыграл 33 матча.
«Зенит» желает удачи Филипу в его дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Профессиональную карьеру Скрабб начинал в греческом АЕКе, а затем перешёл в немецкий «Скайлайнерс», где отыграл два с половиной года. Вместе с командой из Германии Скрабб стал обладателем Кубка ФИБА-Европа-2016. В составе сборной Канады Филип завоевал бронзовые медали Кубка Америки — 2015.
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