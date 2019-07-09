Сеть кофеен в Калифорнии не будет обслуживать Леонарда и Джорджа

Руководство сети коффен Alfred Coffee в Калифорнии сообщило, что не будет обслуживать звёзд НБА Кавая Леонарда и Пола Джорджа. Оба игрока в летнее межсезонье, по всей видимости, перейдут в «Лос-Анджелес Клипперс».
«Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании Леонарду, Джорджу и всем остальным, кто связан с «Клипперс», — говорится в сториз Alfred Coffee в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что Леонард, который помог «Торонто Рэпторс» в прошлом сезоне выиграть плей-офф НБА, продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс». Но теперь MVP финала близок к тому, чтобы подписать контракт с «Клипперс» на четыре года, по которому он получит $ 190 млн.
Леонард перешёл в «Торонто» в прошлое межсезонье в результате обмена из «Сан-Антонио Спёрс». В составе «Рэпторс» он стал чемпионом НБА и получил звание MVP финальной серии.
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