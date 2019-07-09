«Лейкерс» объявили о подписании Брэдли
Защитник Эвери Брэдли продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс». О переходе игрока сообщила пресс-служба калифорнийского клуба.
Ранее утверждалось, что Эвери подпишет контракт на два года, который будет рассчитан на $ 9,7 млн. На второй год будет распространяться опция игрока.
Прошлым клубом Брэдли был «Мемфис Гризлис». В команду из Теннесси Эвери перешёл в результате обмена с «Клипперс». Но несколько дней назад «медведи» сообщили об отчислении американского защитника.
В «Мемфисе» он в среднем набирал 16,1 очка, 3,2 подбора и 4,0 передачи за игру.
В минувшем сезоне «Лейкерс» выступил неудачно, несмотря на переход в команду Леброна Джеймса. Так, «Лос-Анджелес» не сумел пробиться даже в плей-офф НБА.
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