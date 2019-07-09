Родригес не поможет сборной Испании на чемпионате мира
Разыгрывающий защитник сборной Испании и московского ЦСКА Серхио Родригес принял решение пропустить чемпионат мира по баскетболу, который состоится с 31 августа по 15 сентября. По его словам, это решение было одним из самых сложных в его карьере.
«Это было сложное, тяжёлое для меня решение. На протяжении пятнадцати лет выступления за сборную Испании были для меня приоритетом. Но в этот раз я должен быть честен с самим собой, я не в том положении, чтобы мог помочь команде в ходе очередного вызова, который нас ждёт в Китае», — приводит слова Родригеса Eurohoops.
За годы выступлений в составе сборной Испании Родригес завоёвывал золото чемпионата мира, бронзу и серебро Олимпийских игр, а также бронзу (дважды), серебро и золото Евробаскета.
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