Родригес не поможет сборной Испании на чемпионате мира

Разыгрывающий защитник сборной Испании и московского ЦСКА Серхио Родригес принял решение пропустить чемпионат мира по баскетболу, который состоится с 31 августа по 15 сентября. По его словам, это решение было одним из самых сложных в его карьере.

«Это было сложное, тяжёлое для меня решение. На протяжении пятнадцати лет выступления за сборную Испании были для меня приоритетом. Но в этот раз я должен быть честен с самим собой, я не в том положении, чтобы мог помочь команде в ходе очередного вызова, который нас ждёт в Китае», — приводит слова Родригеса Eurohoops.

За годы выступлений в составе сборной Испании Родригес завоёвывал золото чемпионата мира, бронзу и серебро Олимпийских игр, а также бронзу (дважды), серебро и золото Евробаскета.