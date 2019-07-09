Рубио и Марк Газоль — в предварительной заявке сборной Испании на ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной Испании по баскетболу огласил предварительный состав команды на чемпионат мира по баскетболу. На данный момент в него включено 16 исполнителей, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Испании.

Четыре из них представляют НБА — Рики Рубио («Финикс Санз»), Марк Газоль («Торонто Рэпторс»), Хуан Эрнангомес («Денвер Наггетс») и Вилли Эрнангомес («Шарлотт Хорнетс»). Стоит отметить, что в списке нет Сержа Ибаки, Николы Миротича, а также за долгие годы Испании на крупных форумах впервые не поможет Пау Газоль.

Полный список выглядит следующим образом: Виктор Клавер, Пау Рибас, Кино Колом, Руди Фернандес, Хавьер Бейран, Пабло Агилар, Илимане Диоп, Хайме Фернандес, Рики Рубио, Марк Газоль, Хуан Эрнангомес, Вилли Эрнангомес, Серхио Льюль, Пьер Ориола, Хуан Састре и Хави Рабаседа.

В первом групповом этапе чемпионата мира сборная Испании померится силами с соперниками из Ирана, Пуэрто-Рико и Туниса.