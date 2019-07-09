Экс-баскетболист «Зенита» подписал контракт с «Реалом»
Разыгрывающий защитник сборной Аргентины Николас Лапровиттола подписал контракт с мадридским «Реалом», сообщает Eurohoops. Соглашение рассчитано до 2021 года.
Лапровиттола минувший сезон провёл в составе «Ховентуда» и получил приз самого ценного игрока чемпионата. Аргентинец помог «Ховентуду» впервые за четыре года пробиться в плей-офф. В среднем за матч он набирал 17,2 очка, собирал 2,5 подбора и совершал 6,4 передачи.
Лапровиттола стал вторым аргентинцем в составе «Реала». Один из лидеров мадридцев — Факундо Кампаццо, также защищает цвета сборной Аргентины, с которой команде России предстоит встретиться на чемпионате мира.
Отметим, что 29-летний Николас Лапровиттола в прошлом защищал цвета «Зенита».
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