«Сакраменто Кингз» подписал контракт с Дэдмоном

Руководство «Сакраменто Кингз» заключило соглашение с центровым Дуэйном Дэдмоном, сообщает официальная страница калифорнийцев в «Твиттере». Баскетболист минувший сезон провёл в «Атланте Хоукс», а в межсезонье стал свободным агентом.

В регулярном чемпионате сезона-2018/19 центровой принял участие в 64 встречах (52 в старте), набирая в них 10,8 очка, собирая 7,5 подбора, совершая 1,4 передачи, 1,1 блок-шота и 1,1 перехвата в среднем.

Кроме «Атланты» Дэдмон за годы карьеры в НБА защищал цвета «Голден Стэйт Уорриорз», «Орландо Мэджик», «Филадельфии Сиксерс» и «Сан-Антонио Спёрс».

Всего в регулярных чемпионатах в его активе 350 встреч, в которых он набирал 6,5 очка и собирал 6,0 подбора. Минувший сезон стал лучшим в карьере Дуэйна.