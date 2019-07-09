Мэджик Джонсон: пятёрка Леброна, Дэвиса, Грина, Кузмы и Брэдли будет непобедимой
Бывший президент по баскетбольным операциям в «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мыслями о возможной пятёрке калифорнийской команды, которая будет выходить на заключительные четверти матчей чемпионата. По словам Джонсона, она будет почти непобедима.
«Я мечтаю увидеть команду „Лейкерс“ в четвёртых четвертях матчей. В составе Леброна, Энтони Дэвиса, Эйвери Брэдли, Дэнни Грина и Кайла Кузмы она будет почти непобедима», — написал Джонсон на своей официальной странице в «Твиттере».
Из указанной пятёрке лишь Леброн Джеймс и Кайл Кузма выступали за «Лейкерс» в минувшем сезоне. Дэвис стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена с «Нью-Орлеаном», Дэнни Грин и Эйвери Брэдли были подписаны в качестве свободных агентов.
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