Мэджик Джонсон: пятёрка Леброна, Дэвиса, Грина, Кузмы и Брэдли будет непобедимой

Бывший президент по баскетбольным операциям в «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мыслями о возможной пятёрке калифорнийской команды, которая будет выходить на заключительные четверти матчей чемпионата. По словам Джонсона, она будет почти непобедима.

«Я мечтаю увидеть команду „Лейкерс“ в четвёртых четвертях матчей. В составе Леброна, Энтони Дэвиса, Эйвери Брэдли, Дэнни Грина и Кайла Кузмы она будет почти непобедима», — написал Джонсон на своей официальной странице в «Твиттере».

Из указанной пятёрке лишь Леброн Джеймс и Кайл Кузма выступали за «Лейкерс» в минувшем сезоне. Дэвис стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена с «Нью-Орлеаном», Дэнни Грин и Эйвери Брэдли были подписаны в качестве свободных агентов.