«Вашингтон» объявил о подписании контракта с И. Смитом

Руководство «Вашингтон Уизардс» объявило о подписании контракта с разыгрывающим защитником Ишом Смитом, сообщает официальная страница команды в социальной сети «Твиттер».
В минувшем сезоне Смит защищал цвета «Детройт Пистонс». Иш принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, неизменно появляясь на паркете со скамейки запасных. В них он набирал 8,9 очка, собирал 2,6 подбора и совершал 3,6 передачи в среднем.
«Вашингтон» станет для Смита уже одиннадцатой командой в карьере в НБА. В прошлом он защищал цвета «Хьюстон Рокетс», «Мемфис Гриззлиз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Милуоки Бакс», «Филадельфии Севенти Сиксерс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз» «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
Всего в регулярных чемпионатах он провёл 542 встречи, набирая в них 7,4 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 3,8 передачи.
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