Маркус Моррис может отказать «Сан-Антонио» и перейти в «Нью-Йорк»

Тяжёлый форвард Маркус Моррис, договорившийся о двухлетнем контракте с «Сан-Антонио Спёрс», намерен изучить другие варианты продолжения карьеры и, вероятнее всего, откажется от перехода в техасскую команду. На данный момент самым реальным вариантом для Морриса видится «Нью-Йорк Никс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Минувший сезон Маркус Моррис провёл в составе «Бостон Селтикс». В регулярном чемпионате он принял участие в 75 встречах, набирая в них 13,9 очка, собирая 6,1 подбора и совершая 1,5 передачи в среднем. В плей-офф Моррис провёл девять встреч, набирая в них 13,7 очка, собирая 8,1 подбора и совершая 1,2 передачи.
В прошлом Маркус также защищал цвета «Хьюстон Рокетс», «Финикс Санз» и «Детройт Пистонс».
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