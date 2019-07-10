Ерёмин: вернуться на прежний уровень Мозгову будет проблематично

Заслуженный тренер России, чемпион мира – 1982 Станислав Ерёмин прокомментировал возможный переход Тимофея Мозгова в подмосковные «Химки».



«Сложно сказать, станет ли Мозгов серьезным усилением для «Химок» либо другого клуба уровня Евролиги. Тимо всегда был очень мобильным баскетболистом, бежал как «малыш». Но не забывайте, что последние три сезона он практически не играл — сначала по решению тренера, а затем из-за травмы. Для любого баскетболиста, а тем более центрового это очень приличный срок. К тому же совсем скоро ему исполнится 33 года. Лично мне хочется верить, что он еще не сказал своего последнего слова, но вернуться на прежний уровень будет проблематично», — приводят слова Ерёмина «Известия».

Мозгов пропустил весь прошлый сезон НБА из-за травмы колена и недавно был отчислен из «Орландо Мэджик».

Мозгов может продолжить карьеру в «Химках»