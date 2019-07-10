Куртинайтис: Вяльцев знает, что я ему доверяю, он важен для «Химок»

Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал продление контракта с вице-капитаном команды Егором Вяльцевым.

«Егор Вяльцев наравне с Сергеем Моней является сердцем команды, столько они вдвоем отдали клубу. Егор играл у меня ещё в Перми в «Урал-Грейте», ценю его за характер, за амбиции, за желание быть лучшим и готовность всегда работать в полную силу.

В прошлом сезоне, возможно, он играл не так много, но Егор знает, что я ему доверяю. Он важен для команды, и я рад, что он останется в «Химках», — приводит слова главного тренера пресс-служба подмосковного клуба.

О подписании контракта с Вяльцевым было объявлено сегодня, 10 июля. Для ветерана новый сезон станет уже девятым в «Химках».