Гендиректор «Химок»: у Гилла очень хорошая динамика восстановления
Гендиректор «Химок» Павел Астахов заявил, что руководство клуба поддерживает контакт с тяжёлым форвардом Энтони Гиллом, который восстанавливается после травмы.
«Мы на связи с Энтони, он прилетал на полуфинальные игры Единой лиги с УНИКСом, тренировался в нашем зале. Динамика его восстановления очень хорошая, и он заверил тренеров и медицинский штаб клуба, что сможет тренироваться без ограничений уже на первом предсезонном сборе. Гилл — важный игрок для «Химок», надеюсь, впредь травмы обойдут его стороной», — приводят слова Астахова «Известия».
Гилл получил серьёзную травму в январе 2019 года и с тех пор ни разу не выходил на площадку. Ранее сам Гилл заявил, что ему было тяжело провести полгода без игры в баскетбол.
Гилл — о восстановлении после травмы: полгода без баскетбола — это мучение
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