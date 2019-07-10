«Клипперс» объявил о контракте с Полом Джорджем

«Лос-Анджелес Клипперс» официально объявил о подписании контракта с форвардом Полом Джорджем, сообщает официальный сайт калифорнийского клуба.
«Тандер» взамен Пола Джорджа получили Шэя Гилджес-Александера, Данило Галлинари, выборы в 1-м раунде драфта 2022, 2024 и 2026 годов, два пика 1-го раунда драфта «Майами» 2021 и 2023 годов.
Джордж по итогам сезона-2018/19 был в числе трёх претендентов на приз MVP сезона. В прошедшем сезоне Джордж набирал 28 очков, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,1 передачи за 37 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив 28,6 очка, 8,6 подбора и 3,6 передачи за 41 минуту в плей-офф.
Ранее контракт с «Клипперс» согласовал экс-форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард. По слухам, он настоял на том, чтобы клуб из Лос-Анджелеса подписал ему в пару ещё одного звёздного форварда.
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