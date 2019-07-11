Источник: Уэстбрук будет рад играть за «Майами»

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук будет рад играть за «Майами Хит» в случае обмена из «Оклахома-Сити Тандер», сообщает ESPN. По информации источника, баскетболист не против такого варианта продолжения карьеры.



«Оклахома-Сити» завершил выступление в нынешнем плей-офф ещё в первом раунде. Команда Билли Донована в пяти матчах уступила «Портленд Трэйл Блэйзерс». Уэстбрук набирал 22,8 очка, отдавал 10,6 передачи, собирал 9,0 подбора, а также совершал 1,0 перехвата и выполнял 0,6 блок-шота за 39,4 минуты в среднем за игру.



Расселл выступает за «Тандер» с 2008 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23 (на последний год действует опция игрока). За следующую кампанию разыгрывающий должен заработать $ 38,2 млн.