Первый темнокожий тренер в истории НБА получил награду имени Артура Эша

Бывший центровой «Бостон Селтикс» Билл Расселл получил престижную награду Arthur Ashe Courage Award (награда имени Артура Эша). Расселл стал 27-м лауреатом в истории вручения награды. При этом он является первым действующим или бывшим игроком НБА, удостоенным премии.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Бостона».

Награда вручается людям, проявившим стойкость духа и смелость, свойственную Артуру Эшу — темнокожему теннисисту, известному борьбой за права человека. В прошлом награду также получали Нельсон Мандела, Мухаммед Али и другие личности мирового масштаба.

С получением премии Расселла поздравили бывший президент США Барак Обама, актёр Самуэль Джексон и бывший баскетболист Карим Абдул-Джаббар.

Расселл является 11-кратным чемпионом НБА и первым темнокожим тренером в истории лиги. Он активно участвовал в движении, направленном на защиту прав человека, участвовал в марше в Вашингтоне в 1963 году.