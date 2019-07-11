Первый темнокожий тренер в истории НБА получил награду имени Артура Эша

Бывший центровой «Бостон Селтикс» Билл Расселл получил престижную награду Arthur Ashe Courage Award (награда имени Артура Эша). Расселл стал 27-м лауреатом в истории вручения награды. При этом он является первым действующим или бывшим игроком НБА, удостоенным премии.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Бостона».
Награда вручается людям, проявившим стойкость духа и смелость, свойственную Артуру Эшу — темнокожему теннисисту, известному борьбой за права человека. В прошлом награду также получали Нельсон Мандела, Мухаммед Али и другие личности мирового масштаба.
С получением премии Расселла поздравили бывший президент США Барак Обама, актёр Самуэль Джексон и бывший баскетболист Карим Абдул-Джаббар.
Расселл является 11-кратным чемпионом НБА и первым темнокожим тренером в истории лиги. Он активно участвовал в движении, направленном на защиту прав человека, участвовал в марше в Вашингтоне в 1963 году.
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