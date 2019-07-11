Центровой «Олимпиакоса» Милутинов может перейти в ЦСКА
Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов может продолжить карьеру в ЦСКА. Московский клуб заинтересован в приобретении игрока, сообщает Sportando.
По данным источника, контракт Милутинова позволяет тому покинуть греческий клуб в случае поступления предложения лишь из НБА. В связи с этим москвичам придётся выкупать контракт центрового. С самим игроком руководство ЦСКА уже договорилось.
В Евролиге в минувшем сезоне Милутинов набирал 11,7 очка и 7,9 подбора в среднем за игру.
Московский ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ и Евролиги. Пока что последним приобретением москвичей стал Янис Стрелниекс, который также перешёл из «Олимпиакоса». Теперь игроки могут воссоединиться в составе ЦСКА.
Стрелниекс: ЦСКА предстоит построить новую команду
- 11 июля 2019
-
13:24
-
10:54
-
10:29
-
09:18
-
05:09
-
00:45
- 10 июля 2019
-
23:59
-
22:43
-
20:45
-
18:50
-
18:04
-
15:23
-
14:36
-
13:08
-
11:13
-
10:53
-
10:02
-
08:38
-
05:13
-
03:55
-
03:24
-
00:24
-
00:07
- 9 июля 2019
-
23:33
-
23:22
-
22:48
-
21:45
-
20:59
-
19:59
-
18:58
-
18:15
-
17:34
-
16:15
-
14:11
-
13:00
Партнерский контент