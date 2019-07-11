Источник: Родригес продолжит карьеру в «Милане»
Разыгрывающий защитник сборной Испании Серхио Родригес продолжит свою карьеру в итальянском «Милане», сообщает Sportando.
В составе «Милана» Родригес будет работать с главным тренером Этторе Мессиной, с которым он вместе работал во времена выступлений в мадридском «Реале».
Ранее сообщалось, что на разыгрывающего претендуют «Баскония», «Валенсия» и «Уникаха».
Родригес выступает в стане «армейцев» с 2017 года. В минувшем розыгрыше Евролиги на счету защитника было 35 встреч, в которых он набирал 9,1 очка, собирал 1,5 подбора и совершал 4,5 передачи.
Напомним, что ЦСКА не стал пользоваться возможностью продлить контракт с баскетболистом, поскольку Родригес не вписывается в новый проект ЦСКА по омоложению команды.
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