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Источник: Родригес продолжит карьеру в «Милане»

Источник: Родригес продолжит карьеру в «Милане»
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий защитник сборной Испании Серхио Родригес продолжит свою карьеру в итальянском «Милане», сообщает Sportando.

В составе «Милана» Родригес будет работать с главным тренером Этторе Мессиной, с которым он вместе работал во времена выступлений в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что на разыгрывающего претендуют «Баскония», «Валенсия» и «Уникаха».

Родригес выступает в стане «армейцев» с 2017 года. В минувшем розыгрыше Евролиги на счету защитника было 35 встреч, в которых он набирал 9,1 очка, собирал 1,5 подбора и совершал 4,5 передачи.

Напомним, что ЦСКА не стал пользоваться возможностью продлить контракт с баскетболистом, поскольку Родригес не вписывается в новый проект ЦСКА по омоложению команды.

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