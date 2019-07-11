Победитель Единой лиги ВТБ с 2020 года не гарантирует себе место в Евролиге

В сезоне-2020/21 победитель Единой лиги ВТБ не может напрямую получить путёвку в Евролигу. Как сообщает официальный сайт соревнований, на заседании акционеров компании Euroleague Commercial Assets в Мюнхене были определены новые правила участия в Евролиге.
Таким образом, с сезона-2020/21 в Евролиге будут участвовать 11 клубов с лицензиями постоянных участников (в том числе московский ЦСКА), два обладателя приглашений по «уайлд-кард» («Бавария» (Германия) и «Виллербан» (Франция)), победитель и финалист Еврокубка и три клуба, которые получат приглашения от организаторов. Таким образом, победы в национальных первенствах больше не будут влиять на возможность получения путёвок в Евролигу, однако участники турнира должны участвовать в своих внутренних первенствах для сохранения прописки в турнире.
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