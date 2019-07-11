Источник: Леонард запросил невыполнимые условия продления контракта с «Торонто»

Экс-форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард на встрече с руководством канадского клуба запросил невыполнимые условия для продления контракта, сообщает TSN. По информации источника, часть требований Леонарда и его представителя даже не входила в полномочия менеджера команды.
Леонард решил уйти от «Торонто Рэпторс» всего через один сезон. В итоге Кавай подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» на два года, третий сезон станет опцией игрока, по соглашению Леонард заработает $ 103 млн.
В минувшем сезоне Леонард помог команде из Торонто впервые в истории выиграть чемпионский титул НБА. Форвард провёл встречи с «Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Но сделал выбор в пользу первых.
Леонард перешёл в «Торонто» в прошлое межсезонье в результате обмена из «Сан-Антонио Спёрс». В составе «Рэпторс» он стал чемпионом НБА и получил звание MVP финальной серии.
- 11 июля 2019
-
20:34
-
19:55
-
18:52
-
17:43
-
15:28
-
13:54
-
13:24
-
10:54
-
10:29
-
09:18
-
05:09
-
00:45
- 10 июля 2019
-
23:59
-
22:43
-
20:45
-
18:50
-
18:04
-
15:23
-
14:36
-
13:08
-
11:13
-
10:53
-
10:02
-
08:38
-
05:13
-
03:55
-
03:24
-
00:24
-
00:07
- 9 июля 2019
-
23:33
-
23:22
-
22:48
-
21:45
-
20:59
-
19:59