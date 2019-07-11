Источник: Леонард запросил невыполнимые условия продления контракта с «Торонто»

Экс-форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард на встрече с руководством канадского клуба запросил невыполнимые условия для продления контракта, сообщает TSN. По информации источника, часть требований Леонарда и его представителя даже не входила в полномочия менеджера команды.



Леонард решил уйти от «Торонто Рэпторс» всего через один сезон. В итоге Кавай подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» на два года, третий сезон станет опцией игрока, по соглашению Леонард заработает $ 103 млн.



В минувшем сезоне Леонард помог команде из Торонто впервые в истории выиграть чемпионский титул НБА. Форвард провёл встречи с «Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Но сделал выбор в пользу первых.



Леонард перешёл в «Торонто» в прошлое межсезонье в результате обмена из «Сан-Антонио Спёрс». В составе «Рэпторс» он стал чемпионом НБА и получил звание MVP финальной серии.