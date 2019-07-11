Дюрант может вернуться на паркет в сезоне-2019/20

Новичок «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант может вернуться на паркет уже в сезоне-2019/20, сообщает NetsDaily со ссылкой на свои источники.



Напомним, Дюрант подписал четырехлётний контракт на $ 164 млн. Дюрант выступал за «Голден Стэйт» с 2016 года. За это время он дважды завоевал титул чемпиона НБА, оба раза становясь MVP финальной серии. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 78 матчах, набирая в них в среднем 26 очков, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи. Дюрант — десятикратный участник Матча всех звёзд НБА.



Ожидалось, что Кевин полностью пропустит следующий сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.