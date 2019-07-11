«Оклахома-Сити» хочет получить за Уэстбрука Адебайо, Хирро или Уинслоу

8 июля стало известно, что руководство «Оклахома-Сити Тандер» готово рассмотреть вариант с обменом лидера команды, разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука. Главным претендентом на баскетболиста называют «Майами Хит». Но пока команды далеки от сделки.

В «Тандер» хотят получить за Уэстбрука двух из списка, в которой входят Эдрис Адебайо, Тайлер Хирро и Джастис Уинслоу. При этом больше всего в «Оклахоме» склоняются к дуэту Адебайо — Хирро, сообщает Miami Herald. В «Майами» же не рассчитывают на подобный сценарий и в первую очередь готовы расстаться с Уинслоу.

Расселл Уэстбрук в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 73 поединках, набирая в них 22,9 очка, собирая 11,1 подбора и совершая 10,7 передачи в среднем. Это был его третий сезон кряду со средним трипл-даблом за игру.