А. Тайс близок к подписанию контракта с УНИКСом

Американский тяжёлый форвард Алекс Тайс может продолжить карьеру в УНИКСе. Баскетболист близок к подписанию контракта с казанским клубом, сообщает Sportando.

31-летний баскетболист выступает в Европе с 2011 года, большую часть профессиональной карьеры он провёл в израильских клубах. Также Тайс защищал цвета «Галатасарая» и «Анадолу Эфес».

С 2017 года он неизменно выступает в составе «Маккаби» из Тель-Авива. В минувшем сезоне Евролиги он принял участие в 30 матчах, набирая в них 10,0 очка, собирая 4,1 подбора и совершая 1,1 блок-шота в среднем. Всего же за годы карьеры в Европе он провёл в Евролиге 176 встреч (32 в старте), набирая в них 10,5 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 1,2 блок-шота в среднем.