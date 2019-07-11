«Милан» близок к соглашению с Д. Уильямсом
Руководство «Милана» ведёт переговоры с тяжёлым форвардом Дерриком Уильямсом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчия. Стороны ещё не подписали контракт, но близки к согласованию всех деталей.
Деррик Уильямс — второй номер драфта НБА 2011 года. Минувший сезон стал для него дебютным в Европе. Американец защищал цвета мюнхенской «Баварии». В регулярном чемпионате Евролиги он принял участие в 29 поединках (2 — в старте), набирая в них 13,4 очка и собирая 4,2 подбора за 26 минут игрового времени в среднем.
Ранее сообщалось, что «Милан» достиг договорённости о подписании контракта с разыгрывающим защитником сборной Испании Серхио Родригесом, но официально о сделке пока не объявлено.
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