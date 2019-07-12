«Оклахома» и «Хьюстон» договорились об обмене Уэстбрука на Пола

«Оклахома-Сити» и «Хьюстон Рокетс» согласовали обмен, в результате которого разыгрывающий Расселл Уэстбрук станет игроком клуба из Техаса, сообщает обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».

По информации источника, «Тандер» получат Криса Пола, право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.

«Оклахома-Сити» завершил выступление в плей-офф ещё в первом раунде. Команда Билли Донована в пяти матчах уступила «Портленд Трэйл Блэйзерс». Уэстбрук набирал 22,8 очка, отдавал 10,6 передачи, собирал 9,0 подбора, а также совершал 1,0 перехвата и выполнял 0,6 блок-шота за 39,4 минуты в среднем за игру.

Расселл выступает за «Тандер» с 2008 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23 (на последний год действует опция игрока). За следующую кампанию разыгрывающий должен заработать $ 38,2 млн.