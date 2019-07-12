Маркус Моррис согласовал однолетний контракт с «Нью-Йорком»
Тяжёлый форвард Маркус Моррис согласовал годичный контракт с руководством «Нью-Йорк Никс», сообщает The Athletic. За следующий сезон баскетболист сможет заработать $ 15 млн.
Ранее сообщалось, что Моррис договорился о двухлетнем контракте с «Сан-Антонио Спёрс». За два сезона он мог заработать в составе «Спёрс» $ 20 млн.
Минувший сезон Маркус Моррис провёл в составе «Бостон Селтикс». В регулярном чемпионате он принял участие в 75 встречах, набирая в них 13,9 очка, собирая 6,1 подбора и совершая 1,5 передачи в среднем. В плей-офф Моррис провёл девять встреч, набирая в них 13,7 очка, собирая 8,1 подбора и совершая 1,2 передачи.
В прошлом Маркус также защищал цвета «Хьюстон Рокетс», «Финикс Санз» и «Детройт Пистонс».
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