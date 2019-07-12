Источник: руководство ВЭФа хочет сосредоточиться на ЛЧ и чемпионате Латвии

От участия в новом сезоне Единой лиги ВТБ отказался латвийский клуб ВЭФ. Таким образом, в новом сезоне в турнире примут участие 13, а не 14 команд. В БК ВЭФ пояснили, что через год команда может вновь заявиться в Единую лигу ВТБ.

«В клубе решили сосредоточиться на выступлении в Лиге чемпионов и чемпионате Латвии. В этом году руководству не удалось привлечь дополнительные источники финансирования, поэтому играть на три фронта не представляется возможным. При этом ВЭФ не прощается с Единой лигой. Через сезон команда, возможно, вновь заявится на турнир», — сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники в клубе.

Лучшим достижением клуба в Единой лиге ВТБ является выход в четвертьфинал. В прошедшем сезоне ВЭФ не сумел пробиться в плей-офф, заняв лишь 10-е место.