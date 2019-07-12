Источник: Мозгов договорился о контракте с «Химками»

Бывший центровой «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов достиг устного соглашения с «Химками», сообщает Eurohoops.

Игрок пропустил весь прошлый сезон НБА из-за травмы. За годы выступлений в НБА Тимофей выступал за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». С «Кливлендом» он стал чемпионом НБА.

Всего в регулярных чемпионатах на его счету 454 поединка, в которых он набирал 6,8 очка, собирал 4,9 подбора, совершал 0,6 передачи и выполнял 0,8 блок-шота в среднем.

Если Мозгов подпишет контракт с «Химками», он уже в третий раз в своей карьере станет игроком подмосковного клуба.

По данным источника, у 32-летнего россиянина нет реальных предложений от клубов НБА.