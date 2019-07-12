Источник: «Олимпиакос» отказался продать ЦСКА центрового Милутинова

«Олимпиакос» отклонил предложение ЦСКА о продаже центрового Николы Милутинова, сообщает Eurohoops. По данным источника, переговоры команд приостановлены.

По данным источника, контракт Милутинова позволяет тому покинуть греческий клуб в случае поступления предложения лишь из НБА. В связи с этим москвичам придётся выкупать контракт центрового. С самим игроком руководство ЦСКА уже договорилось.

В Евролиге в минувшем сезоне Милутинов набирал 11,7 очка и 7,9 подбора в среднем за игру.

Московский ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ и Евролиги. Пока что последним приобретением москвичей стал Янис Стрелниекс, который также перешёл из «Олимпиакоса». Теперь игроки могут воссоединиться в составе ЦСКА.