Ватутин: Родригеса сложно заменить как на паркете, так и в создании «химии»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход из команды испанского защитника Серхио Родригеса.

«С первых минут приезда в Москву Серхио стал доказывать, насколько важным для него является выступление в цветах нашей команды. Как и везде в ходе своей славной профессиональной карьеры, Родригес относился к работе не формально, а со всем сердцем, с любовью к клубу, товарищам по команде, болельщикам. Каждый день помимо своего потрясающего мастерства он добавлял позитива на площадке и в раздевалке, был настоящей зажигалкой.

Это человек, которого очень сложно заменить как на паркете, так и в плане создания уникальной атмосферы, той самой «химии». Я очень признателен Серхио за то, что два года назад он принял серьёзный вызов и перешёл в ЦСКА. Мы с пониманием относимся к тому, что Чачо достиг того момента в жизни, когда на первый план выходят интересы семьи, а потому клуб пошёл навстречу игроку при расторжении соглашения. Искренне желаем Чачо удачи и удовольствия от баскетбола на следующем этапе карьеры», — цитирует Ватутина пресс-служба москвичей.