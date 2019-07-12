«Барселона» объявила о подписании Абринеса

Бывший форвард «Оклахома Сити Тандер» Алекс Абринес перешёл в «Барселону». Контракт с игроком рассчитан до 2021 года, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Абринес был отчислен из «Оклахомы» в феврале 2019 года. После этого форвард являлся свободным агентом. Тем не менее 25-летний игрок так и не выступал ни за одну команду.

Абринес раньше уже выступал за «Барселону». В каталонском клубе он провёл четыре сезона перед тем, как перейти в НБА.

Абринес — 32-й номер драфта-2013, но, невзирая на это, после драфта он ещё несколько лет выступал в Европе. В 2016 году он признавался восходящей звездой Евролиги.

В 174 матчах НБА Абринес набирал 5,3 очка и 1,4 подбора в среднем за игру.

Ранее «Барселона» достигла договорённости о подписании контракта с Николой Миротичем.